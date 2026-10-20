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कानपुर: जीटी रोड पर बह रहा सीवर का पानी, बदबू से लोग परेशान

Shikha Pandey

Updated Tue, 20 Oct 2026 08:23 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 08:23 PM IST







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रावतपुर में जीटी रोड पर सीवर का गंदा पानी बहने से राहगीरों और स्थानीय दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर फैले गंदे पानी से उठने वाली दुर्गंध के कारण दुकानदारों का बैठना मुश्किल हो रहा है। वहीं, राहगीरों को भी बदबू के बीच से गुजरना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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