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कानपुर: एसी कोच की चादरें तानकर सीट पर कब्जा, सीमांचल एक्सप्रेस में यात्रियों से वसूले जा रहे 500
सीमांचल एक्सप्रेस के जनरल कोच में साइड पेंट्री कार कर्मियों द्वारा सीटों पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। यात्रियों का आरोप है कि कर्मचारी ₹500 लेकर और एसी कोच की चादरें लपेटकर पर्दा बनाकर सीटें घेर रहे हैं, जिससे आम यात्री बेहद परेशान हैं।
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