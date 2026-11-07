{"_id":"6aeef637a7057087d507d930","slug":"video-kanpur-seats-occupied-by-draping-ac-coach-bedsheets-passengers-on-seemanchal-express-charged-500-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: एसी कोच की चादरें तानकर सीट पर कब्जा, सीमांचल एक्सप्रेस में यात्रियों से वसूले जा रहे 500","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: एसी कोच की चादरें तानकर सीट पर कब्जा, सीमांचल एक्सप्रेस में यात्रियों से वसूले जा रहे 500

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 07 Nov 2026 03:28 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 03:28 PM IST







Link Copied



सीमांचल एक्सप्रेस के जनरल कोच में साइड पेंट्री कार कर्मियों द्वारा सीटों पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। यात्रियों का आरोप है कि कर्मचारी ₹500 लेकर और एसी कोच की चादरें लपेटकर पर्दा बनाकर सीटें घेर रहे हैं, जिससे आम यात्री बेहद परेशान हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन