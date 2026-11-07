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कानपुर: धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में नई सवारी की होड़, शोरूम में उमड़े ग्राहक, दोपहिया वाहनों की बंपर बिक्री

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 07 Nov 2026 11:33 AM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 11:33 AM IST







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धनतेरस के पावन पर्व पर चकेरी स्थित एएसआर होंडा शोरूम में दोपहिया वाहनों की खरीदारी के लिए ग्राहकों का तांता लगा रहा। पहले से बुकिंग करा चुके लोग सुबह से ही अपने सपनों की नई सवारी की डिलीवरी लेने परिवार संग शोरूम पहुंचे। ... और पढ़ें

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