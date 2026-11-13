कानपुर: बढ़ती जा रही डाकघर में घोटाले की रकम, कई और लोग शिकायत लेकर पहुंचे, कहा- सारी पूंजी डूबी, पढ़ें मामला

कानपुर के घाटमपुर उप डाकघर में एफडी का लाखों का घोटाला करोड़ों रुपये तक पहुंच गया है। नवंबर के पहले सप्ताह में सामने आने के बाद अब बृहस्पतिवार को कई खाताधारक कार्यालय पहुंचे। उनका आरोप है कि उन्होंने डाकघर के कैश काउंटर पर नकद रकम जमा की थी। इसके बदले उन्हें डाक विभाग की मुहर और हस्ताक्षर वाली पासबुक भी दी गई। अब जब वह अपनी जमा पूंजी वापस मांग रहे हैं, तो डाक विभाग पासबुकों को फर्जी बता रहा है।

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इससे उनकी जीवन भर की कमाई डूबती दिखाई दे रही है। कार्यालय पहुंचे भदरस गांव निवासी अवधेश कुमार शुक्ला ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2022 और 2023 में पांच-पांच लाख रुपये की दो एफडी कराई थीं। दोनों की पासबुक में डाक विभाग की मुहर और हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। ओमप्रकाश मिश्रा ने बताया कि छह जुलाई 2026 को उन्होंने पत्नी मुन्नी देवी के साथ संयुक्त खाते में ढाई लाख रुपये जमा किए थे। इसके अलावा मकान बेचकर मिले चार लाख रुपये दूसरे खाते में जमा किए थे।