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कानपुर: शॉर्ट सर्किट की एक चिंगारी से आग का गोला बना रुई गोदाम

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 13 Nov 2026 09:07 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 09:07 PM IST







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चकेरी स्थित श्यामनगर के नेताजी नगर में एक रुई के गद्दे बनाने वाले गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगते ही अंदर काम कर रहे 10 मजदूरों ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई। वहीं, सूचना पर पहुंची दमकल की तीन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। ... और पढ़ें