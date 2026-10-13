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कानपुर: भाजपा नेता से लूट का मामला, फार्महाउस में बदमाशों ने बोला था धावा, दो नकाबपोश सीसीटीवी में कैद

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 13 Oct 2026 01:58 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 01:58 PM IST







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सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र स्थित फार्महाउस में भाजपा नेता रमेश यादव को बंधक बनाकर करीब 50 लाख रुपये की लूट को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने हाथ-पांव टेप से बांधकर और मुंह में रुमाल ठूंसकर उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया था। ... और पढ़ें

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