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कानपुर: ध्वनि तरंगों से मिल रहा दर्द-तनाव से छुटकारा, विवि की ओपीडी में सफल साबित हो रही तिब्बतन बाउल थैरेपी

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 12 Nov 2026 12:52 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 12:52 PM IST







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कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के योग विभाग की ओपीडी में तिब्बतन बाउल थैरेपी के जरिए मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सात धातुओं से बने कटोरों की ध्वनि तरंगें बिना दवा या सुई के एंजाइटी, डिप्रेशन और पुराने शारीरिक दर्द में बड़ी राहत दे रही हैं। ... और पढ़ें

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