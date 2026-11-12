कानपुर: ‘दवा न सुई...कटोरे से दर्द की छुट्टी’, तिब्बतन बाउल थैरेपी से ठीक हो रहे रोग, यह भी होते हैं फायदें

तांबा समेत सात धातुओं से बने कटोरों की झंकार ऐसे दर्द को भी दूर कर दे रही है जिस पर दवाएं कारगर नहीं होतीं। साथ ही एंजाइटी, डिप्रेशन, गर्दन, कमर के दर्द में तिब्बतन बाउल थैरेपी राहत दिला रही है। दवाएं खाते-खाते ऊबे रोगियों को थैरेपी से दर्द में आराम मिल रहा है। छत्रपति शाहू जी महाराज विवि के स्कूल ऑफ फिजिकल एजूकेशन के योग विभाग में यह थैरेपी दी जा रही है।नर्वस सिस्टम और न्यूरो ट्रांसमीटर से जुड़े रोगों में थैरेपी बड़ी कारगर है। खासतौर से पुराने हो चुके रोगों में इससे फायदा मिल रहा है। इसके साथ ही मानसिक तनाव में इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। योग विभाग के समन्वयक डॉ. रामकिशोर ने बताया कि ओपीडी स्तर पर थैरेपी शुरू कर दी गई है। इसके विशेषज्ञ डॉ. मनीष कुमार ओपीडी में रोगियों को थैरेपी देते हैं।