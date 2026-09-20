कानपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सेवा मिलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से रविवार को कृष्णानगर स्थित एक मैरिज लॉन में सेवा मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि हमारा एकमात्र ध्येय होना चाहिए कि लोगों में समाजसेवा की भावना जागृत करें। युद्धवीर, जितेंद्र कुमार, सुनील, महेश तिवारी, सतीश गुप्ता व अमित गर्ग समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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