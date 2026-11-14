{"_id":"6af88227455065942d05db2e","slug":"video-kanpur-pothole-formed-during-rains-repair-work-now-underway-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बारिश के दौरान हुआ था गड्ढा, अब शुरू हुआ मरम्मत का कार्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: बारिश के दौरान हुआ था गड्ढा, अब शुरू हुआ मरम्मत का कार्य

Shikha Pandey

Updated Sat, 14 Nov 2026 09:15 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 09:15 PM IST







Link Copied



पीएसी मोड से रामादेवी जाने के दौरान डिफेंस कॉलोनी के सामने बारिश के दौरान गहरा गड्ढा हो गया था। जिसे बैरिकेडिंग कर ढक दिया गया था। लेकिन शनिवार को इसकी मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन