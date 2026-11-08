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कानपुर: अहिरवां में सड़कें खराब, लोगों को निकलने में हो रही परेशानी

Shikha Pandey

Updated Sun, 08 Nov 2026 07:25 PM IST Updated Sun, 08 Nov 2026 07:25 PM IST







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चकेरी के अहिरवां में सड़कें पूरी तरह से खराब है। जिस कारण लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। दीपावली के दिन भी लोग गंदे पानी और टूटी सड़क की समस्या से जूझ रहे है। ... और पढ़ें

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