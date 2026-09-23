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कानपुर: मंधना चौराहे पर पीक आवर्स में पुलिस ट्रैफिक बूथ से पुलिसकर्मी नदारद, बूथ बना प्रतीक्षालय

Shikha Pandey

Updated Wed, 23 Sep 2026 07:55 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 07:55 PM IST







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मंधना चौराहे में आये दिन लगने वाले जाम को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक बूथ बनाया गया लेकिन इस ट्रैफिक बूथ पर पीक आवर्स में पुलिसकर्मी नहीं दिखते। लोगों ने इस ट्रैफिक बूथ को प्रतीक्षालय के रूप में प्रयोग करना शुरु कर दिया है। बूथ पर बैठकर अक्सर लोग बैठकर सवारी का इंतजार करते नजर आते हैं। ... और पढ़ें

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