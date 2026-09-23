कानपुर: पुलिस ने लिया सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण, पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 23 Sep 2026 07:55 PM IST
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पुलिस कमिश्नर कार्यालय में बुधवार को उत्तर प्रदेश बधिर संस्था की ओर से एक दिवसीय सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सांकेतिक भाषा का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना रहा। प्रशिक्षण की मदद से पुलिस दिव्यांगजनों से प्रभावी संवाद स्थापित कर उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेगी।
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सीपी रघुबीर लाल ने कहा कि सांकेतिक भाषा का ज्ञान पुलिस और दिव्यांगजन के बीच संवाद को और अधिक सहज एवं प्रभावी बनाने में सहायक होगा।