{"_id":"6ad78074496a1bf367079eda","slug":"video-kanpur-pile-of-trash-at-the-gate-of-the-environment-park-in-geeta-nagar-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: गीता नगर में पर्यावरण पार्क के गेट पर गंदगी का अंबार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गीता नगर में नगर निगम के पर्यावरण पार्क के मुख्य गेट के सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इससे आसपास गंदगी फैली हुई है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।पार्क में सुबह-शाम टहलने आने वाले लोगों को भी गंदगी के बीच से गुजरना पड़ता है। कूड़े के ढेर से दुर्गंध फैलने की आशंका बनी रहती है। इसके बावजूद सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है।

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