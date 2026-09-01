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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Overflowing drain causes waterlogging; residents face increased hardship

कानपुर: नाला ओवरफ्लो होने से जलभराव, बढ़ी लोगों की मुश्किलें

Tue, 01 Sep 2026 11:53 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:53 PM IST
Kanpur: Overflowing drain causes waterlogging; residents face increased hardship
आधी-अधूरी नाला सफाई और दो साल से निर्माण कार्य शुरू न होने के कारण मकड़ीखेड़ा में जलभराव है। अग्निहोत्रनगर, आइसक्रीम वाली गली समेत आसपास के इलाकों में करीब एक हजार मकानों की 50 हजार आबादी तीन दिन से बेहाल है। कई घरों में कमर तक पानी भरा है।
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