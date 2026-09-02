कानपुर: एटीएम की बैट्री-डीवीआर उखाड़ ले गए चोर, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस, कंपनी के आने पर स्पष्ट होगी स्थिति
Kanpur News: घाटमपुर अंतर्गत पतारा कस्बे के तिलसडा मोड़ पर स्थित हिताची एटीएम को मंगलवार की रात चोरों ने निशाना बनाया। चोर एटीएम से कई बैट्री और सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर उखाड़कर ले गए, ताकि उनकी पहचान न हो सके।
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कानपुर के घाटमपुर में पतारा कस्बे के तिलसडा मोड़ स्थित हिताची एटीएम को मंगलवार की रात चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने एटीएम की कई बैट्री और सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर उखाड़कर ले गए। मुख्य चौराहे पर हुई चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।
लोगों का कहना है कि चोर एटीएम में लगे सीसीटीवी की डीवीआर निकाल ले गए, जिससे उनकी पहचान न हो सके। घटना की जानकारी सुबह होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एटीएम और आसपास जांच पड़ताल की।
सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस
साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है। थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि चोर एटीएम में रखी बैट्री ले गए हैं। कंपनी के लोगों के आने पर डीवीआर के बारे में सही जानकारी हो सकेगी। आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज देखे जा रहे हैं।