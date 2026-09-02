इटावा मर्डर: ‘नींद में ही छिनीं सांसें’, बुजुर्ग किसान की धारदार हथियार से हत्या, चारपाई पर मिला लहूलुहान शव

इटावा जिले में इकदिल थाना क्षेत्र के गांव परमधाम में बुधवार सुबह एक वृद्ध किसान की निर्मम हत्या कर दी गई। 70 वर्षीय किसान को धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतारा गया है। मृतक घर के बाहर पशुओं के पास जामुन के पेड़ के नीचे चारपाई पर सो रहा था। सुबह पत्नी उन्हें जगाने पहुंची, तो पति को खून से लथपथ मृत अवस्था में देखकर चीख पड़ी।

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घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। गांव परमधाम निवासी सिद्ध स्वरूप (70) पुत्र लखपत मंगलवार रात घर के बगल में पशुओं के पास जामुन के पेड़ के नीचे चारपाई डालकर सो रहे थे। देर रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।