कानपुर बजट विवाद: चहेतों पर बरसे करोड़ों, कईयों को मिला शून्य, भाजपा के बागी पार्षदों ने खोली पोल, पढ़ें मामला

कानपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार के साथ ही 15वें वित्त और नगर निगम निधि के बजट से होने वाले विकास कार्यों में भी पक्षपात किया गया है। मंगलवार को इसका खुलासा साढ़े तीन साल में 110 पार्षदों को मिले बजट की सूची सार्वजनिक कर भाजपा के बागी पार्षदों ने किया। बागी पार्षदों ने कहा कि नगर निगम में खास दखल रखने वाले एक शख्स के चहेते आठ पार्षदों को करोड़ों रुपये आवंटित किए। इसके विपरीत उन्हें और भाजपा के साथ सपा व अन्य पार्षदों को उनके वार्ड में विकास कार्य कराने के लिए एक रुपये भी नहीं मिला।

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पार्षदों का आरोप है कि साढ़े तीन साल में 594 करोड़ रुपये की धनराशि 765 कार्यों के लिए वितरित की गई। वार्ड-37 के भाजपा के बागी पार्षद पवन गुप्ता ने दावा किया कि 15वें वित्त आयोग के तहत उन्हें विकास कार्य के लिए एक रुपया भी नहीं मिला। सूची के मुताबिक, जोन-1 में वार्ड-32 के भाजपा पार्षद आकर्ष बाजपेई को 5.91 करोड़ और वार्ड-109 के कांग्रेस पार्षद हाजी सुहेल अहमद को 3.57 करोड़ का बजट मिला जबकि सपा पार्षद सैयद अनवर अली के वार्ड-94 का बजट शून्य है।