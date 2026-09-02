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कानपुर लूट और हत्या: सिर्फ एक ही लॉकर क्यों टूटा? चाबी से खुली थी अलमारी, कातिल को पता था घर का चप्पा-चप्पा

Wed, 02 Sep 2026 08:48 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 02 Sep 2026 08:48 AM IST
सार

Kanpur Loot And Murder Case: केशवपुरम में महिला की हत्या कर लूट की सनसनीखेज वारदात में यह खुलासा हुआ है कि बदमाशों को घर की पूरी जानकारी थी। लुटेरों ने चाबी से अलमारी खोली और सिर्फ बड़े बेटे अमरीष की अलमारी को निशाना बनाया, जबकि छोटे बेटे की अलमारी को छुआ तक नहीं। लॉकर को किसी नुकीली चीज से तोड़ा गया था। 

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Kanpur Robbery and Murder Why was only one locker broken into the killer knew every nook and corner of house
Kanpur Loot And Murder Case - फोटो : amar ujala

कानपुर में केशवपुरम के हसनपुर में हुई उमा की हत्या कर लूट के आरोपियों को घर की पूरी जानकारी थी। उन्हें पता था कि गहने और नकदी कहां रखी हुई है। यहां तक की उन्हें बड़े बेटे की अलमारी की चाभी की जानकारी भी थी। घटना के बाद उमा के पति शिवमंगल जैसे ही घर पहुंचे।


उन्हें बड़े बेटे अमरीष की ही अलमारी टूटी हुई मिली, जबकि छोटे बेटे आशीष की अलमारी को लुटेरों ने छुआ भी नहीं था। शिवमंगल के मुताबिक अलमारी में बड़े बेटे की पत्नी नेहा और उमा के जेवर थे। अलमारी की चाबी घर में एक सुरक्षित स्थान पर रखी जाती है।
Kanpur Robbery and Murder Why was only one locker broken into the killer knew every nook and corner of house
Kanpur Loot And Murder Case - फोटो : amar ujala

लाॅकर को किसी नुकीली चीज से तोड़ा
अलमारी चाबी से खोली गई है, लेकिन जेवर वाले लाॅकर को किसी नुकीली चीज से तोड़ा है। अमरीष पिछले नौ साल से पत्नी नेहा के साथ मसवानपुर स्थित दूसरे मकान में रह रहा है। उसी में नीचे बनी मार्केट की एक दुकान में पिता पुत्र बुक स्टॉल चला रहे हैं।

Kanpur Robbery and Murder Why was only one locker broken into the killer knew every nook and corner of house
Kanpur Loot And Murder Case - फोटो : amar ujala

महीने के खर्च को लेकर हुआ था विवाद
अमरीष का तीन माह पहले अपनी पत्नी नेहा से महीने के खर्च को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद नेहा दोनों बच्चों को लेकर गोविंदनगर स्थित मायके चली गई। मंगलवार रात जब वारदात हुई, तो अमरीष ने फोन कर नेहा को भी बुला लिया।

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Kanpur Robbery and Murder Why was only one locker broken into the killer knew every nook and corner of house
Kanpur Loot And Murder Case - फोटो : amar ujala

बदमाशों को थी कैमरों की जानकारी
शिवमंगल के मकान के दोनों रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन एक कैमरा मकान के गेट तक नहीं पहुंचता है, जबकि दूसरे की डीबीआर खराब थी। पुलिस को बदमाशों के फुटेज के लिए मोहल्ले के अन्य कैमरे देखने पड़े। बदमाशों को सीसीटीवी कैमरों की जानकारी थी।

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Kanpur Loot And Murder Case - फोटो : amar ujala

बहुओं से छिपाकर रखती थी चाभी
परिवार के करीबियों ने बताया कि उमा की बड़ी बहू नेहा और छोटी श्वेता से नहीं बनती थी। इस कारण वह लॉकर और अलमारी की चाबी के साथ न रखकर कहीं छिपाकर रखती थी। श्वेता दिल्ली में ही रखती है।

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