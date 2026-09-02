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कानपुर लूट और हत्या: सिर्फ एक ही लॉकर क्यों टूटा? चाबी से खुली थी अलमारी, कातिल को पता था घर का चप्पा-चप्पा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: Himanshu Awasthi
Updated Wed, 02 Sep 2026 08:48 AM IST
सार
Kanpur Loot And Murder Case: केशवपुरम में महिला की हत्या कर लूट की सनसनीखेज वारदात में यह खुलासा हुआ है कि बदमाशों को घर की पूरी जानकारी थी। लुटेरों ने चाबी से अलमारी खोली और सिर्फ बड़े बेटे अमरीष की अलमारी को निशाना बनाया, जबकि छोटे बेटे की अलमारी को छुआ तक नहीं। लॉकर को किसी नुकीली चीज से तोड़ा गया था।
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Kanpur Loot And Murder Case
- फोटो : amar ujala
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कानपुर में केशवपुरम के हसनपुर में हुई उमा की हत्या कर लूट के आरोपियों को घर की पूरी जानकारी थी। उन्हें पता था कि गहने और नकदी कहां रखी हुई है। यहां तक की उन्हें बड़े बेटे की अलमारी की चाभी की जानकारी भी थी। घटना के बाद उमा के पति शिवमंगल जैसे ही घर पहुंचे।
उन्हें बड़े बेटे अमरीष की ही अलमारी टूटी हुई मिली, जबकि छोटे बेटे आशीष की अलमारी को लुटेरों ने छुआ भी नहीं था। शिवमंगल के मुताबिक अलमारी में बड़े बेटे की पत्नी नेहा और उमा के जेवर थे। अलमारी की चाबी घर में एक सुरक्षित स्थान पर रखी जाती है।
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लाॅकर को किसी नुकीली चीज से तोड़ा
अलमारी चाबी से खोली गई है, लेकिन जेवर वाले लाॅकर को किसी नुकीली चीज से तोड़ा है। अमरीष पिछले नौ साल से पत्नी नेहा के साथ मसवानपुर स्थित दूसरे मकान में रह रहा है। उसी में नीचे बनी मार्केट की एक दुकान में पिता पुत्र बुक स्टॉल चला रहे हैं।
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महीने के खर्च को लेकर हुआ था विवाद
अमरीष का तीन माह पहले अपनी पत्नी नेहा से महीने के खर्च को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद नेहा दोनों बच्चों को लेकर गोविंदनगर स्थित मायके चली गई। मंगलवार रात जब वारदात हुई, तो अमरीष ने फोन कर नेहा को भी बुला लिया।
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बदमाशों को थी कैमरों की जानकारी
शिवमंगल के मकान के दोनों रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन एक कैमरा मकान के गेट तक नहीं पहुंचता है, जबकि दूसरे की डीबीआर खराब थी। पुलिस को बदमाशों के फुटेज के लिए मोहल्ले के अन्य कैमरे देखने पड़े। बदमाशों को सीसीटीवी कैमरों की जानकारी थी।
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बहुओं से छिपाकर रखती थी चाभी
परिवार के करीबियों ने बताया कि उमा की बड़ी बहू नेहा और छोटी श्वेता से नहीं बनती थी। इस कारण वह लॉकर और अलमारी की चाबी के साथ न रखकर कहीं छिपाकर रखती थी। श्वेता दिल्ली में ही रखती है।
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