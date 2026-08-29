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कानपुर: घाटमपुर में देर रात भरभराकर गिरा कच्चा मकान, मलबे में दबकर युवक की मौत
कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र के इटर्रा ग्राम पंचायत स्थित मोहनपुर गांव में लगातार हो रही बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां रात के वक्त अचानक एक कच्चा मकान भरभराकर ढह गया। इस भीषण हादसे की चपेट में आने से मलबे में दबकर 25 वर्षीय युवक अमित कुमार की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बमुश्किल मलबा हटाकर अमित को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद दो घंटे तक कोई एंबुलेंस या प्रशासनिक टीम मौके पर नहीं पहुंची।
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