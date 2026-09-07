कानपुर: चलते ई-रिक्शा में अचानक लगी आग, तारपीन-पेंट समेत माल खाक, मची अफरा-तफरी

सचेंडी की ओर जा रहे ई-रिक्शा में सोमवार रात भौती स्थित नेशनल हाईवे पर अचानक आग लग गई। ई-रिक्शा में तारपीन का तेल, पेंट और झाड़ू के बंडल लदे होने से आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। चालक ने समय रहते कूदकर जान बचाई। आग की लपटें उठने से हाईवे पर अफरातफरी मच गई। दादानगर निवासी चालक चंदन के मुताबिक, वह फजलगंज-दादानगर से तारपीन तेल के चार डिब्बे, पेंट और झाड़ू के बंडल लादकर सचेंडी के भैलामऊ जा रहा था। सागर ढाबे से कुछ पहले चलते ई-रिक्शा में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ई-रिक्शा और उसमें लदे माल को चपेट में ले लिया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके के लिए रवाना हुई, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही आग बुझ चुकी थी। हालांकि तब तक ई-रिक्शा और उसमें लदा पूरा माल जलकर खाक हो गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
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