कानपुर: सीएसजेएमयू गेट पर बीएएसएफ सदस्यों का हंगामा, अंकतालिका और डिग्री में गड़बड़ी के लगाए आरोप

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छात्रों ने कहा कि गलती विश्वविद्यालय की है, जबकि परेशान वे लोग हो रहे हैं। उन्हें अतिरिक्त शुल्क के साथ विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्रदर्शन का पता चलते ही चीफ प्रॉक्टर डॉ. शशिकांत त्रिपाठी, सिक्योरिटी इंचार्ज डॉ. अंकित त्रिवेदी मौके पर पहुंचे। छात्र समस्याओं को लेकर कुलपति से मिलने की बात कहते रहे। आक्रोश बढ़ता देख विवि के परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार और रजिस्ट्रार राकेश कुमार मिश्रा ने छात्रों की समस्याएं सुनने के बाद उन्हें जल्द निस्तारित करने का आश्वासन दिया।

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भीम आर्मी स्टूडेंट्स फेडरेशन (बीएएसएफ) के सदस्यों ने अंकतालिका और डिग्री में गड़बड़ी का आरोप लगाकर सोमवार को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के मुख्य द्वार पर जमकर हंगामा किया। उनके साथ अन्य छात्र-छात्राएं भी रहे।