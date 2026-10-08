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कानपुर: युवती समेत महिला का मोबाइल हुआ चोरी, पीड़िताओं ने चकेरी थाने में की शिकायत

Shikha Pandey

Updated Thu, 08 Oct 2026 09:27 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 09:27 PM IST







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चकेरी थानाक्षेत्र के रामादेवी चौराहे पर चोरों का आतंक है। महज बीस मिनट के भीतर ठेले पर फल खरीद रही महिला और गोलगप्पे खा रही युवती का चोरों ने मोबाइल पार कर दिया। घटना के बाद पीड़िताओं ने चकेरी थाने में मामले की शिकायत की है। ... और पढ़ें

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