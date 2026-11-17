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कानपुर: खुले नाले में गिरकर अधेड़ की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Shikha Pandey

Updated Tue, 17 Nov 2026 06:14 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 06:14 PM IST







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चकेरी के कर्मचारी नगर में खुले नाले में गिरकर अधेड़ की मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। एसीपी चकेरी आशुतोष कुमार सिंह ने काशीराम अस्पताल पहुंचकर जांच पड़ताल की। ... और पढ़ें

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