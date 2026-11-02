कानपुर: कांशीराम अस्पताल के जन औषधि केंद्र में नहीं मिल रही दवाएं

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कानपुर के बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक रामादेवी स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एंड ट्रामा सेंटर में बने जन औषधि केंद्र में इन दिनों दवाएं नहीं है। जिस वजह से मरीज और उनके तीमारदार बाहर से दवाएं खरीदने को मजबूर हो रहे है। वहीं, जन औषधि केंद्र में सस्ती दवाएं मिलती है।

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