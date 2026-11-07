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कानपुर: दिवाली और छठ पर घर जाने वालों की उमड़ी भीड़, सेंट्रल स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 07 Nov 2026 02:25 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 02:25 PM IST







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दिवाली और छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यात्रियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए जीआरपी और आरपीएफ पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। ... और पढ़ें

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