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कानपुर: दीपावली से पहले रंग-बिरंगी मूर्तियों से सजे बाजार, कोलकाता और गुजरात की कलाकृतियों ने खींचा ध्यान

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 07 Nov 2026 11:34 AM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 11:34 AM IST







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दीपावली के पावन पर्व से ठीक पहले शहर के बाजार गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियों से पूरी तरह सज चुके हैं। कोलकाता और गुजरात समेत अन्य बड़े शहरों से विशेष रूप से मंगाई गई छोटी-बड़ी और आकर्षक मूर्तियों को खरीदने के लिए बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ... और पढ़ें

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