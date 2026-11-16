कानपुर: पांच लोगों ने फंदा लगाकर दी जान, अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई घटनाएं
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 16 Nov 2026 03:51 PM IST
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कानपुर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में छह अन्य लोगों ने फंदा लगाकर जान दे दी। गोविंद नगर की कच्ची बस्ती निवासी प्रबल दिवाकर (33), चकेरी के काजीखेड़ा निवासी आकाश मिश्रा (27), चिस्ती नगर निवासी मोहम्मद शारिक (40), जाजमऊ के ओमपुरवा निवासी उत्तम प्रजापति (28) और गुजैनी के फतेहपुर दक्षिण निवासी छोटू व महेंद्र कुशवाहा (32) की मौत हो गई। सभी मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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