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कानपुर: निराला नगर से निकली कलश यात्रा: कथा आयोजन से पहले उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 12 Nov 2026 12:36 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 12:36 PM IST







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कानपुर के निराला नगर मैदान में देवकीनंदन महाराज की कथा से पूर्व एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारी संख्या में शामिल महिलाओं और श्रद्धालुओं ने शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। ... और पढ़ें

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