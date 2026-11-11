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कानपुर: दीपावली पूजन के बाद पुल पर ही छोड़ी गईं मूर्तियां और सामग्री, राहगीरों के पैरों में आ रहीं प्रतिमाएं

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 11 Nov 2026 03:43 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 03:43 PM IST







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गंगापुल पर दीपावली की पूजा के बाद मूर्तियों और पूजन सामग्री को यूं ही छोड़ दिए जाने से लोगों में नाराजगी है। पुल के ऊपर रखी मूर्तियां आने-जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आ रही हैं, जिससे धार्मिक आस्था आहत हो रही है। ... और पढ़ें

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