{"_id":"6acf5f881306f2234a03d5ea","slug":"video-kanpur-heavy-traffic-pressure-at-ghatampur-main-intersection-severe-jams-occur-due-to-absence-of-traffic-tsi-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: घाटमपुर मुख्य चौराहे पर ट्रैफिक का भारी दबाव, टीएसआई न होने से लग रहा भीषण जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

घाटमपुर कस्बे के मुख्य चौराहे पर इन दिनों गंगा पुल बंद होने से ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है, लेकिन मुख्य चौराहे पर ट्रैफिक टीएसआई के तैनात न होने से यहां पर ट्रैफिक नियंत्रण कमजोर पड़ गया है। दीवान के भरोसे चौराहे का यातायात संभाला जा रहा है। इसके चलते चौराहे पर जाम लगता रहता है। डीसीपी ट्रैफिक का कहना है, की जल्द चौराहे पर ट्रैफिक टीएसआई की तैनाती की जाएगी।

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