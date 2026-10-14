कानपुर: कांग्रेस ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, गड्ढायुक्त सड़कों और जाम पर उठाए सवाल, त्योहारों पर सफाई पर दिया जोर

कानपुर की गड्ढायुक्त सड़कों, जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर, आवारा पशुओं और यातायात जाम की समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। महानगर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष पवन गुप्ता के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया।

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कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शहर की कई सड़कें बदहाल हैं। कूड़े के ढेर और आवारा पशुओं के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख मार्गों पर जाम की समस्या भी गंभीर बनी हुई है। ज्ञापन में सड़कों की तत्काल मरम्मत, नियमित सफाई, आवारा पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान और यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की गई।