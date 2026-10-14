कानपुर: चेहरा झुलसा देख लोगों ने समझा भूत, महिला ने सुनाई पति की हैवानियत, बोली- दूसरी शादी के विरोध में जलाया

कानपुर में फीलखाना की गलियों में झुलसी महिला को घूमते देख मंगलवार देर रात कुछ बच्चे भूत-भूत चिल्लाने लगे। इस पर मोहल्ले वालों की भीड़ लग गई। महिला का चेहरा इस कदर झुलसा था कि वह डरावनी लग रही थी। महिला ने पुलिस को बताया कि वह बहराइच की रहने वाली है।

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तीन-चार माह पहले उसके पति ने दूसरी शादी करने का विरोध करने पर जला दिया था। कुछ दिन इलाज के बाद पति ने उसे उन्नाव के अस्पताल में भर्ती कराया दिया था जहां से उर्सला के बर्नवार्ड मेंं रेफर कर दिया गया था। उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था।