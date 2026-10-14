कानपुर में झुलसी महिला को भूत समझकर मची अफरा-तफरी

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कानपुर के फीलखाना क्षेत्र की गलियों में मंगलवार देर रात झुलसी हुई एक महिला को घूमते देख बच्चे डर के मारे भूत-भूत चिल्लाने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पीड़िता समिरुनिशा ने बताया कि तीन-चार महीने पहले पति ने दूसरी शादी का विरोध करने पर उसे जला दिया था। वह उर्सला अस्पताल के बर्न वार्ड से निकलकर सड़क पर आ गई थी। पुलिस ने महिला को दोबारा अस्पताल भिजवाकर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है।

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