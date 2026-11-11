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कानपुर: डिफेंस कॉलोनी की सड़कों पर लगा कचरे का अंबार, त्योहार पर भी नहीं उठा कूड़ा, लोगों में भारी गुस्सा

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 11 Nov 2026 03:43 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 03:43 PM IST







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कानपुर के जाजमऊ स्थित पॉश इलाके डिफेंस कॉलोनी में दीपावली के पावन पर्व पर भी कूड़े का उठान नहीं हो सका। सड़कों पर फैले कचरे के ढेर से राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है और संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका गहरा गई है। ... और पढ़ें

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