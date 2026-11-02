{"_id":"6ae8d2b42d6dc345a50a68b9","slug":"video-kanpur-food-safety-department-team-destroys-three-quintals-of-khoya-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तीन क्विंटल खोया कराया नष्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोविंदपुरी रेलवे आउटर पर सोमवार को फफूंद-कानपुर सेंट्रल मेमू ट्रेन से कुछ व्यापारी खोया उतारकर ऑटो में लाद रहे थे। इसी दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंच गई। टीम को देखते ही व्यापारी खोया छोड़कर रेलवे लाइन पार कर भाग निकले। टीम ने बेहद गंदी बोरियों में भरा करीब तीन क्विंटल खोया कब्जे में लिया। जांच में दूषित होने पर टीम ने पूरा खोया नष्ट करा दिया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 90 हजार रुपये बताई गई है। दूसरी तरफ अन्य टीमों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर 16 खाद्य पदार्थों के नमूने इकट्ठा किए। इनमें मिश्रित दूध, खोया, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड पामोलीन ऑयल, मिल्क केक स्वीट, पतीसा, रबड़ी, बर्फी, वनस्पति, घी, पनीर और कुंदा समेत अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं। ये नमूने देवीपुरवा, घाटमपुर, हैरिसगंज, किदवईनगर, फिलखाना, शिवाला रोड, गुंजन विहार, कर्रही, बिल्हौर और अशोकनगर के प्रतिष्ठानों से लिए गए हैं। सभी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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