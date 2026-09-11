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कानपुर: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार विद्युत उपकेंद्र इंचार्ज की मौत

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 11 Sep 2026 10:23 AM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 10:23 AM IST







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घाटमपुर के मुगल रोड स्थित राहा मोड़ पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मूसानगर बिजली उपकेंद्र इंचार्ज की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही, टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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