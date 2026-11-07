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कानपुर: शुक्लागंज के स्कूलों में छाई दीवाली की रौनक, रंग-बिरंगी रंगोलियों के साथ गूंजी पटाखों की आवाज

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 07 Nov 2026 09:37 AM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 09:37 AM IST







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शुक्लागंज के विभिन्न विद्यालयों में धनतेरस और दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने आकर्षक रंगोली सजाने के साथ भव्य सजावट की और प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। ... और पढ़ें

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