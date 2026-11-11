यूपी: कानपुर सेंट्रल पर ट्रेन के चार कोच पटरी से उतरे, मची अफरा-तफरी, बड़ा रेल हादसा टला

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रेलवे के अनुसार, ट्रेन बुधवार शाम प्लेटफॉर्म नंबर सात पर पहुंची थी। यहां से शाम 5:03 बजे रवाना हुई। करीब 5:05 बजे स्टेशन से आगे बढ़ते समय चार कोच की एक-एक ट्रॉली पटरी से उतर गई। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमें मौके पर पहुंच गईं। राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के साथ ही सुरक्षा संबंधी कार्रवाई की गई।घटना की सूचना पर प्रयागराज से वरिष्ठ रेलवे अधिकारी भी मौके के लिए रवाना हो गए। वहीं, डिप्टी सीटीएम कानपुर के नेतृत्व में राहत कार्य चलाया जा रहा है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए रेलवे की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।