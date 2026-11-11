कानपुर: रेव मोती मॉल में महिला मित्र से कहासुनी के बाद दूसरी मंजिल से कूदा युवक, मौत

महिला मित्र से किसी बात पर हुए विवाद के बाद युवक ने रेव मोती मॉल की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। पुलिस के अनुसार अभी महिला का कुछ पता नहीं चला है। मामले की जांच की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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चमनगंज नालारोड निवासी सिकंदर (35) अपने साथियों आसिफ, राजा और शीबू के साथ बुधवार रात सर्वोदयनगर स्थित रेव मोती मॉल आया था। कुछ देर बाद सिकंदर ने फोन कर अपनी महिला मित्र को भी बुला लिया। साथियों ने पुलिस को बताया कि वे सभी लोग मॉल की दूसरी मंजिल पर स्थित फूड कोर्ट में मौजूद थे। सिकंदर और महिला थोड़ा हटकर बैठे बातें कर रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात पर विवाद शुरू हो गया। अचानक सिकंदर उठा और खिड़की से छलांग लगा दी। दूसरी मंजिल से लेकर नीचे खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। तीनों साथियों ने पहले सिकंदर के परिजनों को घटना की जानकारी दी। फिर उसे अस्पताल ले गए जहां डाॅक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।