कानपुर: देवउठनी एकादशी से बजेगी शहनाई, शहर में चार हजार से ज्यादा शादियों का अनुमान

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शादी समारोहों के लिए लॉन लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। कैटरिंग की बुकिंग औसतन 450 से 500 मेहमानों के लिए कराई जा रही है। कोरोना काल के बाद जहां शादियों में 250 से 300 मेहमान बुलाने का चलन बढ़ा था, वहीं अब फिर से बड़े आयोजन होने लगे हैं। सुबह फेरे और रात में मेहमानों की खातिरदारी का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ा है। विज्ञापन



नवंबर में 21, 24, 25, 26 और 30 तारीख को विवाह के शुभ मुहूर्त हैं। वहीं दिसंबर में 2, 3, 4, 5, 6, 11 और 12 तारीख को शादियां होंगी। इस दौरान ऑटोमोबाइल, मेवा, टेंट, किराना और सोना-चांदी के कारोबार को भी रफ्तार मिलने की उम्मीद है। शादी समारोहों के लिए लॉन लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। कैटरिंग की बुकिंग औसतन 450 से 500 मेहमानों के लिए कराई जा रही है। कोरोना काल के बाद जहां शादियों में 250 से 300 मेहमान बुलाने का चलन बढ़ा था, वहीं अब फिर से बड़े आयोजन होने लगे हैं। सुबह फेरे और रात में मेहमानों की खातिरदारी का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ा है।नवंबर में 21, 24, 25, 26 और 30 तारीख को विवाह के शुभ मुहूर्त हैं। वहीं दिसंबर में 2, 3, 4, 5, 6, 11 और 12 तारीख को शादियां होंगी। इस दौरान ऑटोमोबाइल, मेवा, टेंट, किराना और सोना-चांदी के कारोबार को भी रफ्तार मिलने की उम्मीद है। विज्ञापन विज्ञापन दीपावली पर बाजारों में जमकर धनवर्षा के बाद अब शादियों का सीजन कारोबारियों के लिए खुशियां लेकर आ रहा है। 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी के साथ मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। वहीं, 21 नवंबर को तुलसी-शालिग्राम विवाह के दिन शहर में दो हजार से अधिक शादियां होने का अनुमान है। नवंबर-दिसंबर की सहालग के लिए होटल, लॉन, गेस्ट हाउस और रिसॉर्ट की बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है। इस बार शादियों में मेहमानों की संख्या बढ़ने के साथ खर्च करने का ट्रेंड भी लौट आया है।

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बड़े होटलों के शेफ बुला रहे लोग

शादी समारोहों को यादगार बनाने के लिए लोग जमकर खर्च कर रहे हैं। कई परिवार दिल्ली और मुंबई के बड़े होटलों में काम करने वाले शेफ को खास व्यंजन तैयार करने के लिए बुला रहे हैं। एक शादी पर औसतन पांच से आठ लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं।



दो सौ करोड़ के कारोबार का अनुमान

कानपुर होटल, गेस्टहाउस, स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्यामलाल मूलचंदानी ने बताया कि नवंबर-दिसंबर की सहालग के लिए शहर के होटल, लॉन, गेस्ट हाउस और रिसॉर्ट फुल हो चुके हैं। 20 नवंबर से मांगलिक कार्यक्रम शुरू होंगे। 21 नवंबर को तुलसी विवाह के दिन भी बड़ी संख्या में शादियां हैं। एक शादी पर औसतन पांच से आठ लाख रुपये खर्च हो रहे हैं।



एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार भगतानी ने बताया कि इस बार बड़ी शादियों के आयोजन हो रहे हैं। बड़े टेंट-पंडाल और उनसे जुड़े उत्पादों की मांग बढ़ी है। नवंबर-दिसंबर में शहर में चार हजार से अधिक शादियां होने का अनुमान है। इससे कैटरिंग, होटल और गेस्ट हाउस कारोबार को फायदा मिलेगा। करीब दो सौ करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद है।





चार महीने की योगनिद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु

ज्योतिषाचार्य पंडित पीएन द्विवेदी ने बताया कि 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु का विधिवत पूजन कर उन्हें योगनिद्रा से जगाया जाएगा। 21 नवंबर को तुलसी-शालिग्राम विवाह परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। इसके साथ ही चातुर्मास का समापन होगा और विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे।





देवउठनी एकादशी : महत्वपूर्ण तिथियां और समय

- एकादशी तिथि प्रारंभ : 20 नवंबर 2026, सुबह 7:15 बजे।

- एकादशी तिथि समाप्त : 21 नवंबर 2026, सुबह 6:31 बजे।

- व्रत की तारीख : 20 नवंबर, शुक्रवार।

- वैष्णव एकादशी व्रत : 21 नवंबर, शनिवार।

- पारण का समय : 21 नवंबर को दोपहर 1:11 से 3:18 बजे तक।



