{"_id":"6b082ae516623816de07c054","slug":"video-kanpur-darkness-engulfs-yash-kothari-square-street-lights-non-functional-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: यश कोठारी चौराहे पर पसरा अंधेरा, स्ट्रीट लाइट बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिठूर क्षेत्र के प्रमुख यश कोठारी चौराहे पर स्ट्रीट लाइट बंद होने से रात में अंधेरा छाया रहता है। मंधना-गंगा बैराज मार्ग स्थित इस चौराहे से दिनभर बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। रात में रोशनी की व्यवस्था न होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरे के कारण हादसे का खतरा भी बना रहता है। इसके बावजूद जिम्मेदारों की ओर से स्ट्रीट लाइट दुरुस्त नहीं कराई जा रही है।

... और पढ़ें