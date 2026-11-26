हिंदू आध्यत्मिक एवं सेवा मेला के संस्थापक स्वामीनाथन गुरुमूर्ति ने कहा कि जाति हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। हर जाति अपने में एक पंथ है, उसके अलग देवता और सेवा कार्य हैं। राजनीतिक दलों ने उन्हें भ्रमित कर अलग किया। सेवा मेला के माध्यम से जातियों को सनातन से रिकनेक्ट कर रहे हैं। मेले में हर जाति अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करती है।

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गुरुवार को हिंदू आध्यत्मिक एवं सेवा मेला की बृजेंद्र स्वरूप पार्क में शुरुआत हो गई। इस मौके पर आयोजित विशिष्ट जन संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में सेवा मेला संस्थापक गुरुमूर्ति ने कहा कि हम मेले में सभी जातियों को बुलाते हैं। जातियां क्या सेवा कार्य कर रही हैं, वे खुद बताएं। हम सब हिंदू हैं। अभी तक विभिन्न राज्यों में 40 मेले लगे हैं। यूपी बड़ा राज्य हैं। कानपुर में गंगा-यमुना है। यहां और प्रदेश में कई सेवा मेले लगने चाहिए। ऋषि, मुनियों ने अथक परिश्रम से एक जीवन दृष्टि दी है।उन्होंने बताया कि स्कूलों में संस्कार नहीं देते, किताबें देते हैं। संस्कार से वातावरण बदलता है। कुंभ मेले में आए लोगों में 50 फीसदी संख्या युवाओं की रही। इसी तरह कांवडियों में 70 फीसदी संख्या रहती है। जेन जी टर्म हमारा नहीं है। वैसे युवा धर्म,अध्यात्म से जुड़े हुए हैं।विदेशों में देश की गलत इमेज प्रस्तुत की जा रही है। हिंदुओं के सेवा कार्यों संबंधी अमेरिका हडसन इंस्टीट्यूट और देश के प्रिया इंस्टीट्यूट के शोध कार्यों का जिक्र नहीं होता। कांग्रेस नेता सोनिया के गांधी के बयान कि अमीर लोग गरीबों के लिए अपना पर्स खोलें, का जिक्र कर कहा कि हम सेवा करते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं। सेवा मेले को स्थापित करने में उन्होंने अपना संघर्ष बताया। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर कार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल रहे। अध्यक्षता राजकुमार लोहिया ने की और विषय प्रवर्तक अरविंद दीक्षित रहे।