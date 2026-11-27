हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह पिलर संख्या 143 के पास हादसा हो गया। शादी समारोह में वीडियोग्राफी कर घर लौट रहे दो युवकों की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।

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जालौन जिले के बड़ा खरका गांव निवासी कपिल कुमार (21) पुत्र महेंद्र कुमार अपने साथी रूपेश कुमार (23) पुत्र विनोद कुमार के साथ बृहस्पतिवार शाम को क्षेत्र के जरिया थाने के तुरना गांव शादी समारोह में वीडियोग्राफी करने आये थे। शुक्रवार सुबह करीब साढ़े छह बजे बाइक से दोनों अपने घर वापस लौट रहे थे।