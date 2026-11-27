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उन्होंने कहा कि तुलसी भारतीय संस्कृति और प्रकृति के प्रति आस्था का प्रतीक है। प्रकृति संरक्षण केवल परंपरा नहीं, बल्कि हमारा नैतिक दायित्व भी है। महंत चैतन्य अरुण पुरी ने कहा कि हम संपूर्ण प्रकृति की पूजा करते हैं। अपने मूल स्वभाव की ओर लौटना ही अध्यात्म है। महंत जितेंद्र दास ने कहा कि सनातन धर्म में पूजा को सेवा कहा जाता है। आयोजन में बीएनएसडी शिक्षा निकेतन, पंडित दीनदयाल विद्यालय, जुगल देवी सरस्वती विद्या मंदिर और जय नारायण विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में सोमकांत, अतुल कोठारी, बृज मोहन सहित अन्य मौजूद रहे। विज्ञापन



उन्होंने कहा कि तुलसी भारतीय संस्कृति और प्रकृति के प्रति आस्था का प्रतीक है। प्रकृति संरक्षण केवल परंपरा नहीं, बल्कि हमारा नैतिक दायित्व भी है। महंत चैतन्य अरुण पुरी ने कहा कि हम संपूर्ण प्रकृति की पूजा करते हैं। अपने मूल स्वभाव की ओर लौटना ही अध्यात्म है। महंत जितेंद्र दास ने कहा कि सनातन धर्म में पूजा को सेवा कहा जाता है। आयोजन में बीएनएसडी शिक्षा निकेतन, पंडित दीनदयाल विद्यालय, जुगल देवी सरस्वती विद्या मंदिर और जय नारायण विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में सोमकांत, अतुल कोठारी, बृज मोहन सहित अन्य मौजूद रहे। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले की शुरूआत पहले दिन वृक्ष, तुलसी और गो वंदन कार्यक्रम से हुई। इसमें जेन जी और जेन अल्फा आयु वर्ग के 450 स्कूली बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने भक्तिभाव से तुलसी, कुश और गो पूजन किया। विद्यार्थियों को तुलसी के पौधे भी भेंट किए गए। मुख्य वक्ता समाजसेवी गोपाल आर्य ने पौधे लगाने, पानी बचाने और पॉलिथीन का उपयोग बंद करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति पौधों को एक लोटा पानी अवश्य दे। गिलास में जूठा पानी छोड़ने की आदत से बचें। इससे प्रतिदिन करोड़ों लीटर पानी बर्बाद होने से बचाया जा सकता है।

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हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले के अंतर्गत 1008 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इस यात्रा में महिलाओं ने पूरे उत्साह, श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ सहभागिता की। कलश यात्रा के माध्यम से भारतीय सनातन संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और नारी शक्ति का सुंदर संदेश दिया गया। इस आयोजन में गायत्री परिवार एवं अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार की सहभागिता रही। कार्यक्रम में पूनम द्विवेदी, पूनम शुक्ला, रामा देवी, प्रियंका सिंह, शालिनी एवं ज्योति सिंह सहित अनेक महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।





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