कानपुर साउथ जोन में पुलिस चोरियां रोकने में नाकाम साबित हो रही है। वह चोरियों का खुलासा भी नहीं कर पा रही, तो रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय छिपा रही है। किदवईनगर में मेस संचालक के बंद घर से 30 लाख की चोरी में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय दो माह तक टरकाती रही। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर अब प्राथमिकी दर्ज की गई।

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इसी तरह गुजैनी थाने से सिर्फ 50 मीटर दूर इंजीनियर के घर से दस लाख की चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद भी थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। 24 दिन तक टरकाने के बाद डीसीपी साउथ के आदेश पर अब रिपोर्ट दर्ज की। किदवईनगर एम ब्लॉक निवासी मानस मिश्रा मेस संचालक हैं। उनकी मां संध्या के मुताबिक, 13 सितंबर को वह परिवार के साथ घाटमपुर के रतनपुर स्थित पैतृक गांव गई थीं।