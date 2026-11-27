कानपुर में हिस्ट्रीशीटर और डी-2 गैंग के सदस्य रहे सईद नाटे की पत्नी निक्की उर्फ साजिया सिद्दकी और साथी फैसल को पुलिस ने बृहस्पतिवार को कोकाकोला क्राॅसिंग के पास से 10 किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। यह कर्नलगंज निवासी हैं। चरस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 करोड़ के आसपास बताई जा रही है।

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डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव के अनुसार, निक्की ने बताया कि वह नेपाल से प्राइवेट बस से 25-30 लाख रुपये में चरस लेकर मुंबई जा रही थी। वह और उसका गिरोह बसों और ट्रेनों से ही सफर करता है। डीसीपी ने बताया कि निक्की फिलहाल मुंबई में रहती है और वहीं से अपने बेटे और बेटी के साथ चरस का धंधा करती है। वह बड़ी मात्रा में चरस खरीदने और बेचने के लिए गिरोह के गुर्गों के साथ खुद ही निकलती है।