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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Crowds gather for festive shopping at Lal Bangla Market

कानपुर: त्योहार को लेकर लाल बंगला बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की जुटी भीड़

Sat, 10 Oct 2026 10:07 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Sat, 10 Oct 2026 10:07 PM IST
Kanpur: Crowds gather for festive shopping at Lal Bangla Market
चकेरी के लाल बंगला बाजार में नवरात्र के एक दिन पहले खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ जुटी। इस दौरान आकषर्ण लाइटों से बिल्डिंग जगमगाती नजर आई।
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