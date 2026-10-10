फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Fire breaks out at a paint brush warehouse in a house's basement

कानपुर: मकान के बेसमेंट में पेंट ब्रश के गोदाम में लगी आग, दमकल की चार गाड़ियों ने पाया काबू

Sat, 10 Oct 2026 05:24 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 10 Oct 2026 05:24 PM IST
सार

ऊपरी मंजिल पर रह रहे परिवार को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित निकाला। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। 

विज्ञापन
Fire breaks out at a paint brush warehouse in a house's basement
मौके पर लगी भीड़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रायपुरवा थाना क्षेत्र के कारवालो नगर में शनिवार दोपहर एक मकान के बेसमेंट में बने पेंट ब्रश के गोदाम में आग लग गई। गोदाम से धुआं उठता देख इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मकान की ऊपरी मंजिल पर परिवार रह रहा था। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दमकल की चार गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

विज्ञापन


कारवालो नगर स्थित मकान के बेसमेंट में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई। वहां पेंट ब्रश का गोदाम बना था। शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। गोदाम में आग फैलने के साथ धुआं उठने लगा तो आसपास के लोग भी घबरा गए। मकान की ऊपरी मंजिल पर परिवार के रहने की जानकारी मिलने पर दमकल कर्मियों ने पहले सभी को सुरक्षित बाहर निकलवाया। सूचना पर मीरपुर कैंट से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।

विज्ञापन
Trending Videos

Fire breaks out at a paint brush warehouse in a house's basement
मौके पर मौजूद दमकल कर्मी - फोटो : अमर उजाला
कर्मियों ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद चार गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि कारवालो नगर में मकान के बेसमेंट में आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल की चार गाड़ियों ने आग बुझा दी। मकान में रह रहे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed