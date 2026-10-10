कानपुर: मकान के बेसमेंट में पेंट ब्रश के गोदाम में लगी आग, दमकल की चार गाड़ियों ने पाया काबू

रायपुरवा थाना क्षेत्र के कारवालो नगर में शनिवार दोपहर एक मकान के बेसमेंट में बने पेंट ब्रश के गोदाम में आग लग गई। गोदाम से धुआं उठता देख इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मकान की ऊपरी मंजिल पर परिवार रह रहा था। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दमकल की चार गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

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कारवालो नगर स्थित मकान के बेसमेंट में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई। वहां पेंट ब्रश का गोदाम बना था। शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। गोदाम में आग फैलने के साथ धुआं उठने लगा तो आसपास के लोग भी घबरा गए। मकान की ऊपरी मंजिल पर परिवार के रहने की जानकारी मिलने पर दमकल कर्मियों ने पहले सभी को सुरक्षित बाहर निकलवाया। सूचना पर मीरपुर कैंट से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।