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कानपुर: आस्था के नाम पर नहर को बना दिया कूड़ाघर, जगह-जगह जमा हो गया कचरा और पॉलिथीन

Shikha Pandey

Updated Tue, 20 Oct 2026 08:24 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 08:24 PM IST







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पनकी में नवरात्र के बाद नहर में पूजन सामग्री के साथ भारी मात्रा में पॉलिथीन फेंके जाने से गंदगी का अंबार लग गया है। लोग फूल-मालाएं और अन्य पूजन सामग्री पॉलिथीन सहित नहर में फेंक रहे हैं। इससे नहर के पानी में जगह-जगह पॉलिथीन और कचरा जमा हो गया है। आस्था के नाम पर हो रही इस लापरवाही से नहर प्रदूषित हो रही है। ... और पढ़ें

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